شكرا لمتابعة خبر عن أول متبرعة بالأعضاء بالمملكة: منذ تبرعي بالكلى لم أشعر بأعراض جانبية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت المواطنة عديلة الجهني، أول متبرعة بالأعضاء في المملكة، عن ما دفعها للتبرع بكليتها وكيف حالتها الصحية الآن بعد مرور ما يقرب من 46 عام علي تبرعها.

وقالت الجهني في لقاء مع نشرة الرابعة بقناة العربية: “في عام 1979 كانت أختي بحاجة لزراعة كلى لمعاناتها من مرض نادر، وما دفعني للتبرع هو معاناتها رغم صغر سني”.

وأضافت: “تم إجراء الجراحة بالمستشفى العسكري، حيث كانت لديها أجهزة متطورة وأطباء أكفاء، منذ تبرعي بالكلى لأختي في عام 1979 لم أشعر بأي أعراض جانبية”.

وتابعت: “أنا لدى أبن زرع كبد وكلي، والآن يحتاج لزراعة كلي، وأنا أشاهد معاناته وكيف أثر هذا علي مستواه المهني، وأتمني أن لا يعانى أحد والقادر على التبرع يسارع بهذه المبادرة، فكلما أنقذت نفس أنت صنعت عمل إنساني عظيم”.

ووجهت الجهني الشكر لولي العهد والقيادة لمنحها وسام علي تبرعها، قائلة: “لم أكن أتوقع منحي وسام لأنني فعلت واجب وطني يجب أن يقدم عليه كل مواطن”.