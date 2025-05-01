شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح شديدة.. أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق حتى 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس على أجزاء من 3 مناطق.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن الأمطار الغزيرة مكة المكرمة: الطائف وعشيرة.

الباحة: العقيق.

عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وطريب. طقس الخميس يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة نجران