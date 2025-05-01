شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبة" تفتح التسجيل لأكثر من 100 برنامج إثرائي صيفي في 26 مدينة والان نبدء بالتفاصيل

تمكين الموهوبين

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن فتح باب التسجيل في برامجها الإثرائية لصيف 2025، والتي تشمل أكثر من 100 برنامج نوعي، تُقام حضوريًا و-عن بُعد-، في 26 مدينة بمختلف مناطق المملكة، في إطار حرصها على تطوير قدرات الطلبة الموهوبين وتوسيع نطاق الوصول لهم في جميع المناطق.وأوضحت "موهبة" أن البرامج الإثرائية تستهدف طلبة التعليم العام، من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدةً أن المقاعد محدودة، وأن التسجيل المبكر، والذي يستمر حتى 20 مايو 2025م، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، يمنح فرصة أفضل للالتحاق بالبرامج الأكثر طلبًا.وتُعد البرامج الإثرائية إحدى المبادرات الأساسية في منظومة "موهبة" لرعاية وتمكين الموهوبين؛ وتهدف إلى تنمية معارف الطلبة ومهاراتهم الشخصية والعلمية، عبر بيئات تعليمية متقدمة تتعاون فيها المؤسسة مع جامعات ومراكز تعليمية وبحثية مرموقة داخل المملكة وخارجها؛ بهدف بناء جيل علمي وطني يسهم في مسيرة التنمية والابتكار.وأكدت "موهبة" أن هذه البرامج تُنفذ خلال الإجازة الصيفية، وتوفر خيارات مرنة تجمع بين النمط الحضوري والتعلم -عن بُعد-، بما يتيح للطلبة المشاركة من مختلف المواقع الجغرافية، ويُسهم في تعزيز الشمولية والاستفادة الواسعة من الخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسة.وكانت "موهبة" قد عقدت الاسبوع الماضي، لقاءً تحضيريًا لرؤساء ورئيسات البرامج الإثرائية، ضمن خطتها الإستراتيجية للاستعداد المبكر لانطلاق البرامج الصيفية لعام 2025، شارك فيه أكثر من 100 من رؤساء البرامج من مختلف مناطق المملكة.يذكر أن برامج موهبة الإثرائية شهدت في صيف 2024 إقبالًا كبيرًا تجاوز 13,000 طالب وطالبة، في مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في العقول الشابة وتوجيهها نحو التميز والإبداع.ودعت المؤسسة الطلبة وأولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني: https://www.mawhiba.org.