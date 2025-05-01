شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الياباني والان نبدء بالتفاصيل

تعاون واسع

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية اليابان السيد إيوايا تاكيشي.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات.كما تم التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين المملكة واليابان، وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.