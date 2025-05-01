شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عاجل ينقذ مواطنًا من جلطة قلبية حادة بمستشفى القنفذة العام والان نبدء بالتفاصيل

تخطيط القلب الكهربائي

عملية قسطرة قلبية

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي بمستشفى القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة مواطن يبلغ من العمر 49 عامًا، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة تطلبت تدخلًا طبيًا عاجلًا.وأوضح تجمع مكة الصحي، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام حادة في الصدر، وضيق تنفس شديد، وتعرّق غزير، واتضح أنه مدخن مزمن وظهرت عليه الأعراض قبل ساعة واحدة من وصوله.وأجريت على الفور الفحوصات اللازمة، بما في ذلك تخطيط القلب الكهربائي، والذي بيّن وجود احتشاء حاد بعضلة القلب.كما أُعطي العلاجات الطارئة الخاصة بجلطات القلب، بما فيها مذيب الجلطات، وإدخاله إلى العناية المركزة.ولاحقًا حول المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لاستكمال العلاج وإجراء عملية قسطرة قلبية طارئة كحالة إنقاذ حياة.ويؤكد هذا التدخل الطبي نجاح مستشفى القنفذة العام في تقديم رعاية صحية متقدمة، ويعكس التزامه برفع كفاءة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمجتمع المحلي.