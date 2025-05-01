السعودية | وزارة الخارجية تحصد المركز الأول في جائزة المحتوى المحلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصدت وزارة الخارجية، المركز الأول في جائزة المحتوى المحلي، بعد تحقيقها نسبة تقييم 96.47 ?? في مسار التميز في المحتوى المحلي عن الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض.

سلَّم الجائزة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، لوكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي.

وتستهدف جائزة المحتوى المحلي تحفيز القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع غير الربحي، والأفراد، وذلك لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات ورفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي لجميع الفئات، ورفع مستوى الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط