السعودية | وزير الخارجية يستقبل معالي وزير خارجية اليابان السيد إيوايا تاكيشي ويبحثان العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان معالي وزير خارجية اليابان السيد إيوايا تاكيشي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين المملكة واليابان، وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع سعادة وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.

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