شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

وتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف أمطارًا متوسطة حتى الساعة 11 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.



طقس الخميس

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة نجران

