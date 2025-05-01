شكرا لقرائتكم خبر عن منصة تسويقية وتنموية.. تدشين مهرجان المانجو الرابع عشر بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ القنفذة محمد القباع فعاليات مهرجان المانجو الرابع عشر في محافظة القنفذة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام في الحديقة العامة بالكورنيش الغربي، ويُعد منصة تسويقية وتنموية تهدف إلى إبراز الإمكانات الزراعية للمحافظة التي تحتضن أكثر من 4288 مزرعة، تضم ما يزيد على 520 ألف شجرة مانجو، بإنتاج سنوي يُقدر بـ 52 ألف طن من أجود وأشهر الأصناف.

دعم المزارعين المحليين

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة م. ماجد الخليف، أن المهرجان يُسهم في دعم المزارعين المحليين والترويج لمنتجاتهم الزراعية، إلى جانب تعزيز مكانة القنفذة كمركز زراعي واقتصادي وسياحي واعد.



22 معرضًا متخصصًا

كما دعا الأهالي والزوار إلى التفاعل مع الفعاليات المصاحبة التي تعكس الطابع الزراعي والتراثي للمحافظة.

ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 22 معرضًا متخصصًا في عرض منتجات المانجو، إلى جانب أركان للأسر المنتجة، وعروض فلكلورية، ومسابقات ترفيهية للزوار، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، في إطار دعمها المستمر للقطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية الريفية المستدامة.

