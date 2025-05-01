شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. حملة توعوية متعددة اللغات لتعزيز سلامة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية وتثقيفية شاملة تستهدف الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، بهدف رفع الوعي الصحي والوقائي بلغات متعددة، لضمان إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن.

وأوضح المتحدث الرسمي للتجمع عبدالرحمن حمودة، أن الحملة انطلقت منذ الأول من شهر ذو القعدة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

واشتملت الحملة على بث محتوى توعوي عبر شاشات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين، بالإضافة إلى 109 شاشات داخل منشآت التجمع الصحية.

محتوى توعوي بلغات متنوعة

وقال حمودة إن الحملة امتدت للمنصات الرقمية الرسمية للتجمع، وجرى خلالها نشر محتوى توعوي بلغات متنوعة أبرزها العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والأوردو.



محاور الحملة

كما جرى التنسيق مع هيئة تطوير المدينة لبث المواد التوعوية عبر حافلات النقل، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لفريق التوعية الصحية شملت مقرات إقامة الحجاج ومواقع وجودهم، مع توفير الرسائل التوعوية عبر 7 لغات، بالإضافة إلى اللغة الصامتة لتسهيل الفهم على غير الناطقين باللغات الأساسية.

وأوضح المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي أن الحملة شملت محاور متعددة أبرزها: الوقاية من الإجهاد الحراري، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والوقاية من الجفاف والتسمم الغذائي، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية.

وأكد أن جميع الرسائل صُممت بعناية لتكون واضحة وسهلة الفهم، بما يسهم في تعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

