شكرا لقرائتكم خبر عن "أرصاد الطائف" تطور منظومة العمليات التقنية للرصد المناخي والان نبدء بالتفاصيل

تجهيز بأعلى المعايير الفنية

الدمام - شريف احمد - دشّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام اليوم الخميس، مرصد الطائف بعد استكمال أعمال تأهيله، ورفع كفاءة الأداء لخدمة المستفيدين.واطّلع الدكتور غلام خلال زيارته التفقدية على جاهزية أنظمة الرصد والتشغيل والتقنية في مرصد الطائف، مؤكدًا أهمية تعزيز كفاءة المخرجات وفق أعلى المعايير الفنية العلمية لدعم عمليات الرصد والتحليل، بما يسهم في تحسين جودة التوقعات المناخية والظواهر الجوية في المنطقة.بعدها عقد المركز اجتماعًا، جرى خلاله استعراض أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة، وخطط التطوير التقني والتشغيلي الفني والعلمي، ومستوى الأداء في المؤشرات ذات العلاقة، وأهمية التكامل بين الفرق الميدانية والتقنية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من بيانات الرصد لخدمة المجتمع والجهات المعنية.