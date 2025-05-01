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نائب أمير الرياض يوجه نصيحة مؤثرة لأحد الخريجين: أنتم ثروة الوطن.. فيديو

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نائب أمير الرياض يوجه نصيحة مؤثرة لأحد الخريجين: أنتم ثروة الوطن.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، نصيحة ملهمة للخريج فارس الغامدي، وذلك عقب حصوله على قبولات دراسية من عدة جامعات عالمية مرموقة.

وخلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدارس مسك، أعرب سموه عن فخره واعتزازه بإنجاز الغامدي، مؤكدًا أن الشباب الطموح هم الثروة الحقيقية للوطن، ومصدر قوته وتقدمه.

وقال سموه: “أنتم ثروة الوطن الحقيقية”، مشددًا على أهمية استثمار هذه الطاقات الشابة في بناء مستقبل المملكة، وتحقيق تطلعاتها التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأسست مدارس مسك في عام 2016م كإحدى مبادرات مؤسسة “مسك الخيرية”، بهدف إعداد جيل جديد من القادة عبر بيئة تعليمية عالية الجودة تُرسّخ القيم الوطنية، وتُنمّي المهارات القيادية والتفوق الأكاديمي.

وقد حصلت المدارس على عدة اعتمادات دولية مرموقة، منها اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب (ETEC)، ومجلس المدارس البريطانية الدولية (COBIS)، مما يعزز من مكانتها كصرح تعليمي رائد في المملكة والمنطقة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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