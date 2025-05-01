شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يوجه نصيحة مؤثرة لأحد الخريجين: أنتم ثروة الوطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، نصيحة ملهمة للخريج فارس الغامدي، وذلك عقب حصوله على قبولات دراسية من عدة جامعات عالمية مرموقة.

وخلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدارس مسك، أعرب سموه عن فخره واعتزازه بإنجاز الغامدي، مؤكدًا أن الشباب الطموح هم الثروة الحقيقية للوطن، ومصدر قوته وتقدمه.

وقال سموه: “أنتم ثروة الوطن الحقيقية”، مشددًا على أهمية استثمار هذه الطاقات الشابة في بناء مستقبل المملكة، وتحقيق تطلعاتها التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأسست مدارس مسك في عام 2016م كإحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية”، بهدف إعداد جيل جديد من القادة عبر بيئة تعليمية عالية الجودة تُرسّخ القيم الوطنية، وتُنمّي المهارات القيادية والتفوق الأكاديمي.

وقد حصلت المدارس على عدة اعتمادات دولية مرموقة، منها اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية (ETEC)، ومجلس المدارس البريطانية الدولية (COBIS)، مما يعزز من مكانتها كصرح تعليمي رائد في المملكة والمنطقة .

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