شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تطارد محامياً إنجليزياً محتالاً في المحاكم لاستعادة 25 مليون دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لم تتراجع سيدة سعودية عن حقها، وقررت أن تمضي قدماً حتى النهاية في ملاحقة محامٍ بريطاني اتهمته بالاستيلاء على 25 مليون دولار كانت قد ائتمنته عليها لاستثمارها في صفقة عقارية خارج المملكة، قبل أن تكتشف أنه أنفقها على مقتنيات فاخرة من عقارات ويخوت ومصانع زوارق.

ويواجه المحامي البريطاني رونالد غيبس إجراءات قانونية مشددة في بريطانيا، بعد أن ألزمت المحكمة العليا في لندن ببيع عدد من عقاراته الفاخرة الواقعة في أرقى أحياء العاصمة البريطانية، من بينها عقار في ضاحية ريتشموند الجنوبية، قدرت قيمته بأربعة ملايين جنيه إسترليني، وذلك لسداد جزء من الديون المستحقة عليه لصالح السيدة.

وتسعى هيئة الدفاع عن السيدة حالياً إلى استصدار أوامر جديدة من المحكمة تجبر غيبس على تصفية ممتلكات إضافية، تشمل عقارات في شارع كينغز وتشيستر أفينيو، تمهيداً لاسترداد المبالغ التي وعد بإرجاعها قبل أكثر من عقد.

وبحسب ما نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، فإن السيدة كانت قد كلفت غيبس بشراء عقار في باريس، على أن يعيد لها المبلغ الأصلي في عام 2013، إلا أن الأخير خالف الاتفاق، واستغل الأموال في شراء شقق فاخرة في مونتينيغرو، بالإضافة إلى يخت ومصنع لصناعة الزوارق.

وفي حكم سابق، أمرت المحكمة العليا غيبس بدفع نحو 40 مليون دولار تعويضًا للسيدة، لتغطية أصل الدين مع الفوائد. وقال القاضي نيل كالفر في حيثيات الحكم إن المحامي المتهم بذل ما بوسعه للتهرب من إعادة الأموال، مدعيًا أن استثماراته لم تعد تتيح له السداد.

يُذكر أن المحكمة أصدرت في فبراير الماضي قرارًا بتجميد أموال غيبس، كما أقيم مزاد علني لبيع اليخت الذي اشتراه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لتحصيل جزء من المبلغ المستحق للسيدة.

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