شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: للعامل الحق في أداء فريضة الحج مدفوعة الأجر وفق شروط محددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتيح نظام العمل، للعاملين حق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، ضمن إطار قانوني يوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن للعامل الحق في التقدّم بطلب إجازة حج مدفوعة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وتشمل إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجازة تمنح مرة واحدة فقط طوال فترة خدمة العامل، شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة سابقًا.

ويشترط النظام أن يكون العامل قد أمضى ما لا يقل عن عامين متصلين لدى صاحب العمل ليكون مستحقًا لهذا النوع من الإجازة.

ويحتفظ صاحب العمل بحق تحديد عدد العاملين الذين يمكن منحهم إجازة الحج خلال نفس العام، وذلك بما يتناسب مع متطلبات سير العمل وظروف المنشأة.

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