شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: لا صحة للاشاعات حول تحول اللبن العادي إلى لبن الكفير بعد التحميض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت هيئة الغذاء والدواء صحة الاشاعات التي تزعم بأن تحميض اللبن العادي يحوّله إلى لبن يشبه الكفير.

وذكرت الغذاء و الدواء:”لا صحة للإشاعات التي تزعم بأن تحميض اللبن العادي يحوّله إلى لبن يشبه الكفير وقد يكون أفضل منه”٠

وقالت”لبن الكفير ينتج عبر عملية تصنيع دقيقة باستخدام حبيبات الكفير وهي مزيج طبيعي من البكتيريا النافعة والخمائر أما ترك اللبن العادي ليتحمض خارج ظروف الحفظ الآمن أو بعد انتهاء صلاحيته فلا يحوله إلى كفير ولا يمنحه نفس الفوائد الصحية بل قد يؤدي إلى نمو بكتيريا ضارة تسبب اضطرابات هضمية”٠

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