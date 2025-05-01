السعودية | محافظ جدة يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة المُعين حديثًا، حسن بن حسين نافع، يرافقه مساعد مدير عام المنطقة للرقابة والتميز بندر الشهري، ومساعد مدير عام المنطقة للعمليات الإسعافية فهد الطياري.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

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