السعودية | مدير عام الجوازات يستقبل نائب وزير شؤون الجوازات والإصلاحيات بجمهورية إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، معالي نائب وزير شؤون الجوازات والإصلاحيات بجمهورية إندونيسيا سلمي كريم، وذلك في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، بحضور سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود جوازات المطار في تسهيل وتسريع إجراءات استقبال ضيوف الرحمن، والخدمات المقدمة لهم عبر صالات الحج، وصالة مبادرة طريق مكة؛ التي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها.

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