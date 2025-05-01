السعودية | “فرص ريادة الأعمال في قطاع الأفلام”.. لقاء بغرفة الأحساء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت غرفة الأحساء أمس، لقاءً بعنوان “فرص ريادة الأعمال في قطاع الأفلام”، بمشاركة عددٍ الفنانين والمختصين في الجانب الفني، وذلك بمقر الغرفة بالهفوف.

واستعرض اللقاء دور هيئة الأفلام في تقديم الدعم وتمكين المواهب الوطنية بالمعرفة والتدريب، إلى جانب الإسهام في تعزيز الاستثمار لإثراء المحتوى المحلي السينمائي، ورفع جودة صناعة الأفلام السعودية ودعم تنافسيتها عالميًا، وتعزيز الشغف لدى الجمهور بصناعة الأفلام.

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