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السعودية | “فرص ريادة الأعمال في قطاع الأفلام”.. لقاء بغرفة الأحساء

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السعودية | “فرص ريادة الأعمال في قطاع الأفلام”.. لقاء بغرفة الأحساء

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت غرفة الأحساء أمس، لقاءً بعنوان “فرص ريادة الأعمال في قطاع الأفلام”، بمشاركة عددٍ الفنانين والمختصين في الجانب الفني، وذلك بمقر الغرفة بالهفوف.

واستعرض اللقاء دور هيئة الأفلام في تقديم الدعم وتمكين المواهب الوطنية بالمعرفة والتدريب، إلى جانب الإسهام في تعزيز الاستثمار لإثراء المحتوى المحلي السينمائي، ورفع جودة صناعة الأفلام ودعم تنافسيتها عالميًا، وتعزيز الشغف لدى الجمهور بصناعة الأفلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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