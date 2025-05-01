شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة الصحي".. استئصال ورم متقدم من ركبة سعودي ينهي معاناة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمدينة الملك عبدالله الطبية – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم متقدم بحجم 25 سم من ركبة مريض سعودي في الأربعينات من عمره، أنهت معاناة استمرت لأشهر.

استقبال المريض وسرعة التشخيص

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريض راجع المدينة بعد ملاحظة تورم متزايد في الركبة، كان قد بدأ بشكل بسيط واعتُقد أنه عرض مؤقت، إلا أنه خلال شهرين تضاعف حجمه بشكل سريع مصحوبًا بإفرازات دموية وصديدية، مما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا. وكشفت الفحوصات والتحاليل أن الورم غير حميد.



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جراحة دقيقة تكللت بالنجاح

وأُجريت العملية الجراحية بقيادة استشاري أورام العظام الدكتور وائل مجيب، وبمشاركة فريق متكامل من المختصين في التخدير والتمريض، واستمرت ثلاث ساعات تكللت بالنجاح الكامل في استئصال الورم.

وأشار التجمع إلى أن المريض خضع لاحقًا للعناية في قسم جراحة التجميل لاستكمال إغلاق الجرح بوسائل طبية متقدمة، وسط متابعة دقيقة لضمان شفائه التام.



وتعد هذه العملية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لقسم أورام العظام بمدينة الملك عبدالله الطبية، بما يعزز من مكانتها كمركز مرجعي متقدم لعلاج الحالات الدقيقة والمعقدة في المنطقة الغربية والمملكة بشكل عام.