شكرا لقرائتكم خبر عن "العاصمة المقدسة".. اعتماد 3000 تصريح إسكان نظامي لموسم حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة (3,149) تصريح إسكان نظامي لموسم حج 1446هـ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لضيوف الرحمن، بعد استيفاء المساكن كافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة.



التصاريح المعتمدة

وبيّنت الأمانة أن التصاريح المعتمدة شملت (428,289) غرفة سكنية، موزعة على مساحة تتجاوز (7.6) ملايين متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من (1.8) مليون حاج، مما يعكس حجم الاستعدادات لتوفير حلول إسكانية بمعايير عالية من الجودة والسلامة.

الرقابة على المساكن والخدمات

وأكدت الأمانة التزامها بتطبيق أنظمة رقابية صارمة على المساكن، لضمان توافقها مع لوائح السلامة والراحة، بما يواكب جهود تحسين جودة الحياة والخدمات في بيئة الحج.

وأشارت إلى أن الاشتراطات الفنية تشمل مراجعة رخص البناء، والمخططات المعمارية، وسلامة سلالم الطوارئ، والمولدات الكهربائية، إضافة إلى فحص عقود الصيانة وتدريب العاملين على معايير السلامة.



كما شددت على التحقق من سجلات المنشآت ومطابقتها مع المصورات الجوية، والالتزام بالنماذج والإقرارات الرسمية المعتمدة، في سبيل ضمان استعداد المساكن لاستقبال ضيوف الرحمن بأعلى درجات الجاهزية.

وتواصل الأمانة أعمالها الميدانية والرقابية، لضمان تهيئة مساكن الحجاج وفق المعايير التي تضمن لهم إقامة آمنة ومريحة خلال أداء مناسكهم.