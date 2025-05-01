شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تحقق عائد اقتصادي يفوق 3 ملايين ريال عبر منصة العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة عن تحقيق عائد اقتصادي تجاوز أكثر من ثلاثة ملايين ريال من خلال مشاركتها الفاعلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة التطوع ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

منجزات الجامعة في المجال التطوعي

وجاء الإعلان خلال أعمال ملتقى "مبادرون"، الذي نظمته إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية بالجامعة، حيث استعرضت الدكتورة أريج باعشن، المشرفة على الإدارة، أبرز منجزات الجامعة في المجال التطوعي، مشيرةً إلى تنفيذ أكثر من 800 مبادرة تطوعية مجتمعية، بمشاركة ما يزيد على 14 ألف متطوع من طلاب ومنسوبي الجامعة.



ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية

وأكدت باعشن أن هذه المبادرات ساهمت في تحقيق أثر مجتمعي ملموس، وانعكست اقتصاديًا بعوائد تجاوزت 3 ملايين ريال، مشددة على التزام الجامعة بترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية عبر توفير بيئة محفزة للعمل التطوعي المؤسسي والمنظم.



كما أوضحت أن الجامعة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز التكامل الوطني في تنفيذ المبادرات التطوعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بنهاية العقد.

وتعد هذه الجهود جزءًا من سلسلة مبادرات تنموية تتبناها الجامعة لتمكين الشباب، وتفعيل دورهم في التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء مجتمع حيوي متكامل.