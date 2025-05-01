شكرا لقرائتكم خبر عن "المياه الوطنية" تنفذ خطوط صرف صحي جديدة في الرياض بـ11 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في مدينة الرياض، بكُلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت (11) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها الرامية إلى رفع نسب تغطيتها بالخدمات المقدمة لعملائها.



مشروع متكامل لخدمة الأحياء

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط صرف صحي في عددٍ من أحياء العاصمة، بإجمالي أطوال تجاوزت (14) كيلومترًا، لخدمة أكثر من (9) آلاف مستفيد في الأحياء المخدومة، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى إزالة الضرر البيئي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأحياء المشمولة

وبيّنت أن الأحياء المشمولة بالمشروع تشمل: المروة، طويق، المرقب، الهدا، المعذر الشمالي، أم الحمام الغربي، عرقة، الدرعية، الملقا، صلاح الدين، الملك سلمان، التعاون، المونسية، الملك فيصل، النهضة، الريان، الندوة، والنظيم، لافتة إلى أن المشروع جاء استجابةً لاحتياجات العملاء في تلك الأحياء وسعيًا لتحسين بيئة السكن ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذا المشروع ينسجم مع خططها الاستراتيجية والجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا، مشدّدةً على حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها تحسين خدمات قطاع المياه والصرف الصحي، وتعزيز موثوقية الشبكات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.