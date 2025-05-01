شكرا لقرائتكم خبر وصول (233) حاج بنجلاديشي لمكة المكرمة كأول دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالورود وماء زمزم والهدايا استقبلت شركة إكرام الضيف الفوج الأول من حجاج دولة بنجلاديش القادمين لأداء مناسك الحج كأول بعثة تصل للأراضي السعودية ممن تتشرف إكرام بخدمتهم في موسم حج هذا العام.

ونظمت إكرام الضيف من خلال مركز الخدمة (153) حفل استقبال خاص لحجاج بنجلادش اشتمل على تقديم القهوة السعودية والورود والهدايا والوجبات وماء زمزم والعبارات الترحيبية.

وبلغ الفوج الأول من حجاج دولة بنجلاديش (233) حاجاً من أصل قرابة (9829) ألف حاج لهذا العام.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة إكرام أ.سعودي عيد بحجاج دولة بنجلاديش، مبينا أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

بدوره شدد نائب الرئيس التنفيذي لشركة إكرام أ. غازي راضي على جاهزيتهم لاستقبال وخدمة حجاج بنجلاديش سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة.

وأكد عيد حرصهم على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.