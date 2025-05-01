شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة في مدينة الظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق هيئة فنون العمارة والتصميم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة في مدينة الظهران، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء، يوم غدٍ الجمعة وسوف يستمر خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2025.

يأتي المنتدى بعنوان "التكنولوجيا للابتكار في تعليم العمارة والتصميم"، ويستهدف الأكاديميين والباحثين والممارسين والطلاب في مجالات العمارة والتصميم ويشمل طلاب الدراسات العليا، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التميز في مجال تعليم العمارة والتصميم، وسد الفجوة بين المجال الأكاديمي والممارسة المهنية، بالإضافة إلى خلق منصة فعالة لدعم الأكاديميين والمتخصصين وتمكين التبادل المعرفي لنقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية، لمواصلة تطوير مجال تعليم العمارة والتصميم محليًا وعالماً.

ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين للمشاركة في جلسات حوارية وعدد من ورش العمل، بالإضافة إلى توفير مساحة مشتركة للأكاديميين والممارسين لتبادل الخبرات والحوار حول الجوانب التعليمية والتكنولوجية للابتكار في هذا المجال، ورفع جودة البرامج الأكاديمية في العمارة والتصميم، وتحسين مستوى التنافسية في برامج التعليم العالي في تخصصات العمارة والتصميم على مستوى المملكة، كما سوف يتضمن المنتدى مسابقة تعليم العمارة والتصميم التي تسلط الضوء على تطوير وتطبيق أساليب وطرق مبتكرة ومتميزة لتعليم العمارة والتصميم، وتتيح للأساتذة مجالاً للإبداع والابتكار، وتدعم وتطور مواهبهم في التعليم ضمن مجالات هيئة فنون العمارة والتصميم.

يهدف المنتدى إلى إثراء المجتمع البحثي من الأكاديميين والممارسين، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي وجهودهم البحثية المتميزة محلياً وعالمياً، إلى جانب إتاحة فرص التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين والقطاع الأكاديمي والممارسين من مختلف التخصصات؛ بغرض تنمية الشراكات وبناء علاقات مستقبلية تساهم في دعم التطوير المهني.

وتتطلع هيئة فنون العمارة والتصميم إلى حضور مجتمع العمارة والتصميم من باحثين وممارسين وأكاديميين وطلاب، بالإضافة إلى مختلف المهتمين بهذا الحدث، حيث يمكن التسجيل للمشاركة عبر الرابط التالي:

https://engage.moc.gov.sa/adc_conference/#about-section

ومن الجدير بالذكر أن المنتدى يُقام للمرة الثالثة بعد النجاحات التي حققها في النسخ السابقة بمخرجات تماشت مع مستهدفاته، حيث كانت النسخة الماضية بعنوان "التغيير: صياغة مستقبل تعليم العمارة والتصميم" لتعزيز برامج التعليم العالي لجميع تخصصات القطاع.