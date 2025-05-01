شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يحتفي بخريجي مدارس مسك بالعرضة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدارس مسك، وذلك في مقر المدارس بالعاصمة الرياض، حيث احتفى بهم بتأدية العرضة.

وشهد الحفل حضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس مجلس إدارة المدارس الدكتور محمد آل هيازع، والمدير العام الدكتور ستيفن سومر، إلى جانب عدد من الشخصيات التعليمية والاجتماعية البارزة.

واستُهل الحفل بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بما حققوه من إنجازات خلال مسيرتهم التعليمية.

وأسست مدارس مسك في عام 2016م كإحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية”، بهدف إعداد جيل جديد من القادة عبر بيئة تعليمية عالية الجودة تُرسّخ القيم الوطنية، وتُنمّي المهارات القيادية والتفوق الأكاديمي.

وقد حصلت المدارس على عدة اعتمادات دولية مرموقة، منها اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية (ETEC)، ومجلس المدارس البريطانية الدولية (COBIS)، مما يعزز من مكانتها كصرح تعليمي رائد في المملكة والمنطقة .

إقرأ أيضًا: