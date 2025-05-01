شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1447هـ والان نبدء بالتفاصيل

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تسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص بولي الأمر، وإن لم يتوفر.

حساب قم بإنشاء حساب جديد.

كتابة جميع بيانات الطالب الجديد، مع مراعاة دقة البيانات.

إدخال رقم الهوية الوطنية، كتابة صلة القرابة بين مقدم الطلب والطالب الجديد.

كتابة المدرسة التى قمت باختيارها للطالب.

تدوين جميع البيانات الخاصة بولي الأمر.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام الموضوعة من قبل المنصة.

التسجيل في النقل المدرسي

إعفاء كامل

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الدمام - شريف احمد - يتيح نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية لأعضاء المنظومة التعليمية، مما يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة بخطوات بسيطة.وللعام الدراسي الجديد 1447هـ، يمكن التسجيل في نظام نور كالتالي:أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم 1447هـ، مؤكدة أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر نظام ”نور“ المركزي. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداداتها المبكرة للعام الدراسي الجديد، وبهدف توفير خدمة النقل بشكل منظم وميسر لجميع الطلاب المستحقين في مختلف مناطق المملكة.في لفتة إنسانية واجتماعية، بينت الوزارة أن هناك فئتين من الطلاب سيتم إعفاؤهم بالكامل من رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي لهذا العام، وهما الطلاب من ذوي الإعاقة، وأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإعفاء يأتي ضمن جهودها لدعم هذه الفئات وتسهيل حصول أبنائهم على كافة الخدمات التعليمية المساندة دون تحميل أسرهم أي أعباء مالية إضافية.