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"الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

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كما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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