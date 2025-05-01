شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: مايو من مواسم الأمطار عند العرب ويشتهر بحدة التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني أن شهر مايو يشتهر بحدة التقلبات الجوية من رياح وغبار وأمطار .

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس:اليوم بداية مايو إليكم بعض من خصائصه،هو الشهر الخامس في السنة الميلادية يوافق هذا العام شهر ذي القعدة

‏أيامه 31 يوماً”٠

‏وأضاف”من مواسم الأمطار عند العرب يشتهر بحدة التقلبات الجوية من رياح وغبار وأمطار من فصل الربيع وأخره يغلب عليه الخصائص الصيفية،أواخره تنشط فيه رياح البوارح”٠