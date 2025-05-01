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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: مايو من مواسم الأمطار عند العرب ويشتهر بحدة التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني أن شهر مايو يشتهر بحدة التقلبات الجوية من رياح وغبار وأمطار .
وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس:اليوم بداية مايو إليكم بعض من خصائصه،هو الشهر الخامس في السنة الميلادية يوافق هذا العام شهر ذي القعدة
أيامه 31 يوماً”٠
وأضاف”من مواسم الأمطار عند العرب يشتهر بحدة التقلبات الجوية من رياح وغبار وأمطار من فصل الربيع وأخره يغلب عليه الخصائص الصيفية،أواخره تنشط فيه رياح البوارح”٠