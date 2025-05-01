حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك، والجوف، ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة, وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي, وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي, فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساءً غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.