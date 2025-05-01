3149 تصريح إسكان لحج 1446هـ بطاقة استيعابية تتجاوز 1.8 مليون حاج

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اعتماد (3,149) تصريح إسكان نظامي لموسم حج (1446هـ)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتهيئة بيئة سكنية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، وبعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وأوضحت الأمانة أن التصاريح المعتمدة شملت (428,289) غرفة سكنية، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ (7,635,086) مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تتجاوز (1,867,215) حاجًا، بما يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة استغلال الطاقة الاستيعابية، وتوفير خدمات سكنية بمعايير عالية من الجودة والسلامة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار رسالتها لضمان أعلى مستويات الجاهزية في مساكن الحجاج، عبر تطبيق أنظمة رقابية صارمة ومطابقة للاشتراطات المعتمدة، من أجل تعزيز جودة الحياة وتحسين بيئة الحج، وتعزيز جودة المساكن بمطابقة أعلى معايير السلامة والراحة، وتطبيق أنظمة رقابية صارمة لضمان كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الحياة والخدمات في بيئة الحج.

ولفتت النظر إلى أن أبرز الاشتراطات الفنية والتنظيمية تتمثل في التحقق من رخص البناء والمخططات المعمارية المعتمدة، ومراجعة تقارير السلامة، وسلالم الطوارئ، والمولدات الكهربائية، والتأكد من عقود الصيانة وتدريب العاملين على معايير السلامة، وفحص واعتماد سجل المنشأة ومطابقته مع المصورات الجوية، إضافة إلى الالتزام الكامل بنماذج السلامة والإقرارات الرسمية المعتمدة. وتواصل الأمانة جهودها لضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يُسهم في توفير تجربة سكنية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.