شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين توضح أهمية الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أهمية الشاذروان المحيط بأسفل جدار الكعبة المشرفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: ” الشاذروان هو الرخام الأبيض المحيط بأسفل جدار الكعبة المشرفة من جميع الجهات عدا جهة الحطيم «حجر إسماعيل عليه السلام»، وفيه الحلقات التي يُثبت بها كسوة الكعبة المشرفة” .

ويُذكر أن الشاذروان يلتف حول الكعبة المشرفة من جميع جهاتها باستثناء جهة الحطيم، ويُعد جزءًا مضافًا وليس من أصل بناء الكعبة، إذ شُيِّد كدعامة لتعزيز جدرانها السفلية وحمايتها من تأثير السيول التي كانت تضرب الحرم المكي عبر العصور.