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زوجان بالقصيم يتطوعان لتعليم الصم والبكم منذ 23 عاما.. فيديو

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زوجان بالقصيم يتطوعان لتعليم الصم والبكم منذ 23 عاما.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روي “سلطان ووفاء “، وهما زوجان من منطقة القصيم، قصة تطوعهما منذ 23 عاما لتعليم ومساعدة الصم والبكم.

وقال الزوج سلطان الحمود في لقاء مع قناة العربية: “في عام 2003 ، بدأنا بفصل كان عدده 5 طلاب، بعد ذلك اتجهت إلي الصم خارج المدرسة، وأصبح العدد أكبر من 35 فتي و25 فتاة، وشعرتن أنهم بالفعل بحاجة إلي احتواء، ومترجم يستطيع مساعدتهم في حاجاتهم”.

وتابع: “وجاء دخول زوجتي للعمل معي عندما بدأت طلبات المساعدة لمن لديه زوجة أو أخت أو ابنة، وبالفعل بادرت ووافقت لخدمة السيدات والفتيات”.

وقالت الزوجة: “احتياجهم لمترجم للغة الإشارة، وبين المواقف التي شهدوها سواء في المطارات ، المطاعم، أو مع الأسر، وبدأت أتعلم من زوجي ومن الدورات، لتصبح علاقتي الآن معهم علاقة صداقة قوية”.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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