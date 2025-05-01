شكرا لمتابعة خبر عن زوجان بالقصيم يتطوعان لتعليم الصم والبكم منذ 23 عاما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي “سلطان ووفاء “، وهما زوجان من منطقة القصيم، قصة تطوعهما منذ 23 عاما لتعليم ومساعدة الصم والبكم.

وقال الزوج سلطان الحمود في لقاء مع قناة العربية: “في عام 2003 ، بدأنا بفصل كان عدده 5 طلاب، بعد ذلك اتجهت إلي الصم خارج المدرسة، وأصبح العدد أكبر من 35 فتي و25 فتاة، وشعرتن أنهم بالفعل بحاجة إلي احتواء، ومترجم يستطيع مساعدتهم في حاجاتهم”.

وتابع: “وجاء دخول زوجتي للعمل معي عندما بدأت طلبات المساعدة لمن لديه زوجة أو أخت أو ابنة، وبالفعل بادرت ووافقت لخدمة السيدات والفتيات”.

وقالت الزوجة: “احتياجهم لمترجم للغة الإشارة، وبين المواقف التي شهدوها سواء في المطارات ، المطاعم، أو مع الأسر، وبدأت أتعلم من زوجي ومن الدورات، لتصبح علاقتي الآن معهم علاقة صداقة قوية”.