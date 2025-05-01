السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يُقلّد الملحق العسكري رتبته الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته باليرزة أمس، الملحق العسكري بالسفارة العقيد البحري الركن فواز بن مساعد المطيري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد بحري ركن.

وهنّأ السفير بخاري العميد المطيري بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

بدوره، قدّم العميد المطيري شكره وتقديره للسفير بخاري، داعيًا الله -عز وجل- أن تكون دافعًا لبذل الجهود في خدمة الدين والوطن، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة أيدها الله.

حضر المناسبة أعضاء الملحقية العسكرية في السفارة.

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