شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساء غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساء غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.