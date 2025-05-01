شكرا لمتابعة خبر عن العجمي يوضح الأشياء السلبية التي قد يورثها الآباء لأبنائهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المؤثر العجمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض الأمور السلبية التي قد يورثها الآباء لأبنائهم.

وحذر العجمي في مقطع فيديو ظهر فيه من الخلافات التي تحدث بين الإخوة، والتي يتحدث عنها الآباء في المجالس أمام الآخرين، مشيرًا إلى أنها تزيد من المشاحنات وتعمق التفرقة بينهم.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد المغردون حديثه، مطالبين بضرورة التحلي بالحكمة في التعامل مع المشاكل الأسرية.