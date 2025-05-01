شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الإعلام" تلقي الضوء على تحولات القطاع وفرص الاستثمار فيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلطت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الضوء، خلال مشاركتها في مؤتمر الاتصال الرقمي الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الاتصال والإعلام، على تحولات القطاع الإعلامي وفرص الاستثمار فيه، امتدادًا لدورها في دعم تطور القطاع.

ويشكل هذا الحدث شراكة فاعلة وتعاونًا مثمرًا، عبر لقاء طلاب وطالبات كلية الاتصال والإعلام، وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الخبراء والمهتمين في مجال الإعلام، ما يعزز من أهمية الحوار عن مستقبل القطاع ودوره الحيوي في التنمية.

منصة ريادية محلية وعالمية

وأكد المشرف العام على قطاع التواصل والتسويق في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام د. محمد المسعودي، أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الاتصال الرقمي رصدت واقع قطاع الإعلام السعودي، وتناولت أبرز التحولات الإيجابية في المشهد الإعلامي، مدعومة بالأرقام والنتائج.

وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة ريادية على مستوى المملكة والعالم في مجال الاتصال الرقمي، ويُسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الإعلام من خلال ما يقدمه من ورش عمل متنوعة، وجلسات علمية قيمة.

بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي ضم مشاريع علمية لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

ونوه بأهمية استمرار هذا المؤتمر بنسخه المقبلة، لما يحمله من قيمة معرفية وفرص تطويرية للمختصين والمهتمين بقطاع الإعلام، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق المشاركة في الفعاليات المستقبلية.