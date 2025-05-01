السعودية | برعاية “كايسيد”.. اختتام أعمال الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لمنصة الحوار والتعاون في عمّان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان أمس أعمال الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لمنصة الحوار والتعاون بين القادة والمؤسسات الدينية في العالم العربي، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات، التابعة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”.

وهدف الاجتماع إلى مراجعة المنجزات التي تحققت خلال العام الماضي، واستعراض أبرز التحديات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل إستراتيجية للعام الجاري، تُسهم في دعم التماسك المجتمعي، ومناهضة خطاب الكراهية، وترسيخ قيم التعددية والاحترام المتبادل في العالم العربي.

ويتميّز اجتماع هذا العام بتنوّع المشاركين من مختلف الديانات والطوائف والمذاهب، يمثلون دولًا عربية عدة من بينها: المملكة العربية السعودية، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، مصر، العراق، تونس، والمغرب؛ لتحقيق تمثيل شامل يعزز فعالية الحوار ويستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع سلسلة من الجلسات التفاعلية والنقاشات، منها جلسات حوارية لمناقشة دور القادة الدينيين في دعم جهود المصالحة وإعادة بناء النسيج المجتمعي، وجلسة مشتركة استعرضت أوجه التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلام في تعزيز التعددية ومواجهة خطاب الكراهية وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، إضافة إلى جلسات تحليلية تناولت التحديات الإقليمية الراهنة ودور الإعلام والتدريب في نشر ثقافة الحوار والحد من التطرف والعنف.

وتُعد منصة الحوار والتعاون بين القادة والمؤسسات الدينية في العالم العربي مبادرة إقليمية مبادرة إقليمية تابعة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”؛ وتهدف إلى دعم القيادات الدينية والمؤسسات الفاعلة في تعزيز ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعددية والعيش المشترك، ودعم جهود بناء السلام.

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