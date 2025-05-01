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سعر الدولار يرتفع مع انكماش الاقتصاد الأمريكي في 3 شهور

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واس - نيويورك 0 تبليغ

سعر الدولار يرتفع مع انكماش الاقتصاد الأمريكي في 3 شهور

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الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد في العالم" في الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أسوأ من توقعات السوق.
وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في تقرير مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء، إلى أن الناتج انخفض 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف.
وأظهرت البيانات أن الواردات قفزت 41.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

سعر الدولار يرتفع مع انكماش الاقتصاد الأمريكي في 3 شهور - متداولة

الدولار مقابل العملات

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.3% إلى 142.77 ين، وانخفض اليورو 0.4% إلى 1.1343 دولار.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3340 دولار، وارتفعت العملة البريطانية 3.3% في أكبر صعود لها مقابل الدولار منذ نوفمبر 2023.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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