شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يرتفع مع انكماش الاقتصاد الأمريكي في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد في العالم" في الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أسوأ من توقعات السوق.

وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في تقرير مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء، إلى أن الناتج انخفض 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف.

وأظهرت البيانات أن الواردات قفزت 41.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.



الدولار مقابل العملات

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.3% إلى 142.77 ين، وانخفض اليورو 0.4% إلى 1.1343 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3340 دولار، وارتفعت العملة البريطانية 3.3% في أكبر صعود لها مقابل الدولار منذ نوفمبر 2023.