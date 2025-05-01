شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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أمطار على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

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طقس الخميس

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.وتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.نبهفي تقريره عنمنإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميستبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 مساء على الخفجي وقرية العليا.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.يتوقعفي تقريره عناليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.