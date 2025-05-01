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الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار إلى الثلاثاء المقبل ..فيديو

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الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار إلى الثلاثاء المقبل ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد (NCM)، باستمرار فرص هطول الأمطار إلى يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر المركز في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، منشور قال فيه: “بمشيئة الله، استمرار فرص هطول الأمطار إلى الثلاثاء المقبل”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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