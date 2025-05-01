شكرا لمتابعة خبر عن 20 ألف ريال غرامة مالية لمن يحاول أداء الحج دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفقًا لما يلي: أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال كل من الآتي: 1- من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.

وثانياُ ، من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.