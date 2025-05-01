شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس: أمطار متفاوتة تشمل المدينة المنورة ومكة والقصيم وحائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، إن المركز أصدر تقريرًا حول تقلبات جوية متوقعة، تبدأ من يوم الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتشمل مناطق مختلفة من المملكة بهطولات متفاوتة في كمياتها.

وأوضح القازنلي خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن الحالة تشمل هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مشيرًا إلى أن التأثيرات ستمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مناطق القصيم وحائل وأجزاء متفرقة من منطقة الرياض.

وكان المركز قد أشار في وقت سابق إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، موضحًا أن تأثيرات الحالة قد تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على بعض تلك المناطق، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.