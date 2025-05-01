السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ ثلاثة مشاريع طبية تطوعية في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، ثلاثة مشاريع طبية تطوعية في تخصصات جراحة الأوعية الدموية، وجراحة المسالك البولية، وجراحة النساء، في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (283) حالة، وأجرى (172) عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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