السعودية | سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت سكرتير الأديان بحكومة بوينس آيرس بيلارا بوسكا عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال، واصفةً إياها بالنموذج العالمي في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارتها لركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025، ضمن جناح “الرياض” ضيف الشرف لهذا العام.

وأبدت بوسكا إعجابها بما شاهدته من محتوى متنوع يعكس الواقع الحقيقي للإسلام، ويُبرز رسالة المملكة السامية في نشر قيم الوسطية والتعايش والتسامح من خلال وسائل تقنية حديثة وتطبيقات رقمية تفاعلية تخاطب مختلف فئات المجتمع.

وشهد ركن الوزارة إقبالًا واسعًا من زوار المعرض، الذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى المتميز الذي يجمع بين المعلومة الدقيقة والأسلوب العصري، مشيدين بالرسالة التي تقدمها المملكة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة كتاب الله ونشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

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