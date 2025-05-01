السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية في محافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية للأطفال في محافظة عدن، والمنفّذ خلال الفترة من (19) إلى (26) أبريل (2025م)، بمشاركة (10) متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (24) عملية قلب مفتوح، و(98) عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.

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