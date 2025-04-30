جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة، عن اكتمال خطته التشغيلية والفنية لاستقبال موسم الحج للعام الحالي 1446هـ، بتأهيل وتدريب أكثر من (1500) كادرٍ بشري، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بهدف تقديم خدمات إرشادية متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة لخدمة ضيوف الرحمن.

أقصر وقت

وأوضح مدير عام مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عبدالله سندي، أنه جرى تأهيل وتدريب أكثر من 1200 مرشد ميداني، مزودين بأجهزة ذكية؛ لضمان توجيه حافلات الحجيج إلى مساكنهم بكل سهولة، مبينًا أن هذه الأجهزة مرتبطة بشكل مباشر بمركز المتابعة والتحكم، الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة حركة الحافلات والتأكد من وصولها إلى وجهتها في أقصر وقت ممكن، إضافة إلى أكثر من (300) موظف إداري وميداني من شباب وشابات دوت الخليج؛ لتسهيل مهمة المرشد وحركة الحافلات داخل مركز الاستقبال ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

تنسيق فوري

بيّن سندي أن المركز يعتمد في إدارة العمليات على منصة «أرشدني» الرقمية، التي تم تطويرها لتكون نظامًا ذكيًا متكاملًا يدعم المرشدين في تتبع الحافلات وتحديث بيانات الرحلات بشكل لحظي، ويتيح التنسيق الفوري مع فرق التشغيل، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأشار إلى أن رحلة إرشاد الحافلات تبدأ من محطة الاستقبال الرئيسة في النوارية ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، حيث تُستكمل الإجراءات الرسمية لاستقبال الحجاج القادمين عبر الحافلات والقطار، من قبل كوادر وطنية مؤهلة، باستخدام نظام إلكتروني متكامل ومربوط بمركز معلومات الحج والعمرة، مما يُسهم في تسريع تسجيل بيانات الحجاج وتوجيههم بشكل فوري نحو أماكن سكنهم.