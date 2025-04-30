25 فيضة بالحدود الشمالية

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -ممثلًا بالإدارة العامة للمراعي الطبيعية- تقييم عددٍ من الفياض في منطقة الحدود الشمالية، وذلك ضمن إطار مبادرة «تنمية الفياض والرياض».

وشملت أعمال التقييم 25 فيضة؛ بهدف الوقوف على مكوناتها الطبيعية، وتحديد مستويات التدهور فيها، تمهيدًا لإعادة تأهيلها ورفع كفاءة غطائها النباتي، تعزيزًا للاستدامة البيئية، ودعمًا للموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المركز لتحقيق مستهدفات المملكة في حماية البيئات الرعوية، واستعادة التنوع الأحيائي، والتقليل من آثار التصحر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب البيئي.