25 فيضة بالحدود الشمالية

وشملت أعمال التقييم 25 فيضة؛ بهدف الوقوف على مكوناتها الطبيعية، وتحديد مستويات التدهور فيها، تمهيدًا لإعادة تأهيلها ورفع كفاءة غطائها النباتي، تعزيزًا للاستدامة البيئية، ودعمًا للموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المركز لتحقيق مستهدفات المملكة في حماية البيئات الرعوية، واستعادة التنوع الأحيائي، والتقليل من آثار التصحر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب البيئي.
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