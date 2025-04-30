ردم وتحصين الآبار المهجورة بنجران

وأوضح الشهراني أن مدة التنفيذ 36 شهرًا ميلاديًا بقيمة إجمالية بلغت 1.842.576 ريالا سعوديا. منوهًا بوجوب الإبلاغ عن الآبار المهجورة غير المعروف أصحابها لتقوم الوزارة بردمها، وبالنسبة للآبار المعروف أصحابها فيجب على من يمتلكونها ردمها بما يضمن السلامة العامة للأرواح.
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