الارشيف / اخبار السعوديه

ردم وتحصين الآبار المهجورة بنجران

0 نشر
0 تبليغ

ردم وتحصين الآبار المهجورة بنجران

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، مشروع ردم وتحصين الآبار بمنطقة نجران، والذي يستهدف ردم الآبار المكشوفة والمهجورة بالمنطقة غير المعروف أصحابها، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح الشهراني أن مدة التنفيذ 36 شهرًا ميلاديًا بقيمة إجمالية بلغت 1.842.576 ريالا سعوديا. منوهًا بوجوب الإبلاغ عن الآبار المهجورة غير المعروف أصحابها لتقوم الوزارة بردمها، وبالنسبة للآبار المعروف أصحابها فيجب على من يمتلكونها ردمها بما يضمن السلامة العامة للأرواح.


كانت هذه تفاصيل خبر ردم وتحصين الآبار المهجورة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements