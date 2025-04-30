ردم وتحصين الآبار المهجورة بنجران

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، مشروع ردم وتحصين الآبار بمنطقة نجران، والذي يستهدف ردم الآبار المكشوفة والمهجورة بالمنطقة غير المعروف أصحابها، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح الشهراني أن مدة التنفيذ 36 شهرًا ميلاديًا بقيمة إجمالية بلغت 1.842.576 ريالا سعوديا. منوهًا بوجوب الإبلاغ عن الآبار المهجورة غير المعروف أصحابها لتقوم الوزارة بردمها، وبالنسبة للآبار المعروف أصحابها فيجب على من يمتلكونها ردمها بما يضمن السلامة العامة للأرواح.