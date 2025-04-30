السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بالإهداءات والمحتوى التوعوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أولى طلائع ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، مقدّمة لهم إهداءات وكتبًا توعوية إثرائية بلغاتهم المختلفة، بهدف ترسيخ التوحيد، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام القائم على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام، وتعزيز مفهوم الأخوة الإسلامية ووحدة المسلمين.

ورحب معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بضيوف الرحمن، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدًا حرص الرئاسة على الارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية من خلال مبادرات نوعية وإثرائية تعزز التجربة الإيمانية للحجاج، من خلال تسخير التقنيات الرقمية، لتسهيل استفادة الحجاج من الخدمات الدينية، ونقل رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتكريسًا لقيم التسامح والاعتدال.

‏وتضمنت الإهداءات مصاحف مترجمة إلى مختلف اللغات العالمية صادرةً عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكتيبات توجيهية وإرشادية وتوعوية وتعليمية للعقيدة الصحيحة، ومناسك الحج والعمرة، والأمن الفكري، ووسطية الإسلام، إضافةً إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة في حياة المسلم.

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