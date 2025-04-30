السعودية | وزارة الداخلية تُعلن عن عقوبات مشددة للحج دون تصريح خلال موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على الأفراد الذين يؤدون فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 14 ذو الحجة 1446هـ.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي لكل من يُضبط داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو الخليج 365 المحيطة بها دون تصريح حج. كما سيتم ترحيل المخالفين من المقيمين والزوار إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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