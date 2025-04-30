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السعودية | وزارة الداخلية تُعلن عن عقوبات مشددة للحج دون تصريح خلال موسم حج 1446هـ

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  • السعودية | وزارة الداخلية تُعلن عن عقوبات مشددة للحج دون تصريح خلال موسم حج 1446هـ 1/2
  • السعودية | وزارة الداخلية تُعلن عن عقوبات مشددة للحج دون تصريح خلال موسم حج 1446هـ 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على الأفراد الذين يؤدون فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 14 ذو الحجة 1446هـ.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي لكل من يُضبط داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو الخليج 365 المحيطة بها دون تصريح حج. كما سيتم ترحيل المخالفين من المقيمين والزوار إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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